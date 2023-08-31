Зеленського спитали, чи піде він на другий термін у 2024-му. Відповідь: Не кину свою країну

Журналісти португальського мовника RTP запитали у президента Володимира Зеленського, чи балотуватиметься він на другий термін у 2024 році, якщо, гіпотетично, відбудуться вибори під час війни. Він сказав, що "ніколи в житті не покине свою країну".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Зеленського, юридично під час дії воєнного стану Україна не має права проводити вибори. Водночас президент заявив, що "готовий вносити зміни до законодавства".

Відповідаючи на запитання, чи боїться він програти вибори, Зеленський сказав "Я нічого не боюся", додавши, що у нього є "велика підтримка" виборців.

Водночас глава держави переконаний, що вибори мають проходити в об'єднаній мирній країні, аби у військових та українців, які зараз знаходяться за кордоном, була можливість також залишити свій голос.

"Ми не можемо позбавити їх голосу. Я хочу, щоб все було законно і прозоро, як і на попередніх виборах. Я не хочу це пропустити", – сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи балотуватиметься він на виборах, Зеленський заявив, що не покине свою країну під час війни.

"У 2024 році, якщо триватиме війна, і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну", – наголосив президент.

Відповідно до статті 19 Конституції України, під час дії воєнного стану забороняється проведення виборів президента, виборів до Верховної Ради, а також до органів місцевого самоврядування.

27 серпня 2023 року Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні у 2024 році можливе за умови західного їх фінансування та присутності іноземних спостерігачів в окопах. Крім того, Верховна Рада має швидко внести зміни до законодавства, яке забороняє проведення виборів у період воєнного стану.

Читайте також: Розбір | "Рейтинги що далі, то гірші". Чи піде Банкова на вибори під час війни

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.