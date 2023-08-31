Зеленского спросили, пойдет ли он на второй срок в 2024 году. Ответ: Не брошу свою страну

Журналисты португальского вещателя RTP спросили у президента Владимира Зеленского, будет ли он баллотироваться на второй срок в 2024 году, если, гипотетически, состоятся выборы во время войны. Он сказал, что "никогда в жизни не покинет свою страну".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Зеленского, юридически во время действия военного положения Украина не имеет права проводить выборы. В то же время президент заявил, что "готов вносить изменения в законодательство".

Отвечая на вопрос, боится ли он проиграть выборы, Зеленский сказал: "Я ничего не боюсь", добавив, что у него есть "большая поддержка" избирателей.

В то же время глава государства убежден, что выборы должны проходить в объединенной мирной стране, чтобы у военных и украинцев, которые выехали за границу, была возможность также оставить свой голос.

"Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на выборах, Зеленский заявил, что не покинет свою страну во время войны.

"В 2024 году, если продлится война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", – подчеркнул президент.

Согласно статье 19 Конституции Украины, во время действия военного положения запрещается проведение выборов президента, выборов в Верховную Раду, а также в органы местного самоуправления.

27 августа 2023 года Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине в 2024 году возможно при условии западного их финансирования и присутствии иностранных наблюдателей в окопах. Кроме того, Верховная Рада должна быстро внести изменения в законодательство, запрещающее проведение выборов в период военного положения.

Читайте также: Разбор "Рейтинги чем дальше, тем хуже". Уйдет ли Банковая на выборы во время войны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.