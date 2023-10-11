Зеленский о походе на второй срок: Если война продолжится — пойду. Если закончится — нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться. Об этом он сообщил в интервью Digi24.

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По его словам, он пойдет на второй срок, если война продолжится.

"Если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны", — сказал Зеленский.

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