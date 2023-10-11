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Зеленский о походе на второй срок: Если война продолжится — пойду. Если закончится — нет

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 09:19
Зеленский о походе на второй срок: Если война продолжится — пойду. Если закончится — нет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если война России против Украины будет продолжаться. Об этом он сообщил в интервью Digi24.

По его словам, он пойдет на второй срок, если война продолжится.
"Если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны", — сказал Зеленский.
В августе 2023 года Зеленского уже спрашивали, будет ли он баллотироваться на выборах, глава государства заявил, что не покинет страну во время войны.

"В 2024 году, если продлится война и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", — подчеркнул президент.

  • Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война продолжится, но секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
  • 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации.
  • Первая леди Елена Зеленская сказала, что не знает, будет ли ее муж баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Читайте также: "Вопрос не актуален". Зеленский назвал пять препятствий для проведения выборов

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнавыборывторой срок
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