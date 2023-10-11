Большинство украинцев против выборов во время войны – опрос Центра Разумкова
К идее проведения выборов в Украине, пока продолжается война, положительно относятся 15,1% опрошенных украинцев, отрицательно – 63,8%. Еще 21,1% респондентов не определились. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова в конце сентября.
Украинцев спросили об отношении к идее проведения общенациональных президентских или парламентских выборов в 2024 году. Большинство опрошенных – против.
Негативное отношение к проведению выборов во время войны респонденты чаще всего обосновывали тем, что в стране нет денег на выборы (так ответили 36%), что законодательство не позволяет проведение выборов во время военного положения (32%), что будет проблематично обеспечить безопасность участникам голосования (31%) и другими причинами.
Респонденты, поддержавшие проведение выборов во время войны, аргументируют это тем, что это нужно для поддержки демократии в стране (6%), необходимостью сменить власть (5%) или, по крайней мере, обновить ее (5%) и другими причинами.
Опрос Центра Разумкова проводился методом face-to-face с 21 по 27 сентября 2023 года в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.
Социологи опросили 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не выше 2,3%.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
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