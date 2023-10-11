Большинство украинцев против выборов во время войны – опрос Центра Разумкова

К идее проведения выборов в Украине, пока продолжается война, положительно относятся 15,1% опрошенных украинцев, отрицательно – 63,8%. Еще 21,1% респондентов не определились. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова в конце сентября.

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Украинцев спросили об отношении к идее проведения общенациональных президентских или парламентских выборов в 2024 году. Большинство опрошенных – против.

Негативное отношение к проведению выборов во время войны респонденты чаще всего обосновывали тем, что в стране нет денег на выборы (так ответили 36%), что законодательство не позволяет проведение выборов во время военного положения (32%), что будет проблематично обеспечить безопасность участникам голосования (31%) и другими причинами.

Респонденты, поддержавшие проведение выборов во время войны, аргументируют это тем, что это нужно для поддержки демократии в стране (6%), необходимостью сменить власть (5%) или, по крайней мере, обновить ее (5%) и другими причинами.

Опрос Центра Разумкова проводился методом face-to-face с 21 по 27 сентября 2023 года в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.



Социологи опросили 2016 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не выше 2,3%.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением людей за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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