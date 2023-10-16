Данілов заявив про плани ФСБ РФ розгорнути в Україні новий проєкт, натякнув на Арестовича

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російські спецслужби намагаються створити в Україні нову агентурну мережу, орієнтуючись на "залишки проросійськи налаштованого населення". Ознаками цього, як зазначив Данілов, є активізація "експертів" і "акторів-розвідників" – вірогідно, натякаючи на колишнього позаштатного радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Данілов заявив, що єдиний шанс для Росії здолати Україну – внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим Кремль "успішно займався останні десятиріччя – ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію".

Він наголосив, зараз ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, "покладаючи на неї далекосяжні надії". У перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на "залишки проросійськи налаштованого населення", а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації, заявив Данілов.

"Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російського ж плану. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", – зазначив секретар РНБО.

Читайте також: Опитування КМІС: Зросла кількість українців, які вірять у "конфлікт" Зеленський-Залужний

Він додав, що українські правоохоронні структури відстежують ситуацію, і закликав українців "проявити високий ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної життєдіяльності".

Арестович від початку повномасштабного вторгнення повернувся до команди Офісу президента, у нього була посада позаштатного радника.

Після російського удару 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі, яка вбила десятки мирних жителів, окупанти вкинули, що "це ППО ЗСУ збила нашу ракету – вона відхилилася від траєкторії, впавши на будинок".

Того ж вечора Арестович "припустив" те саме. Згодом він "перепросив за серйозну помилку у прямому ефірі", а потім повідомив, що написав заяву про звільнення.

17 січня 2023-го Арестовича було звільнено з посади позаштатного радника ОП.

Читайте також: Слова Арестовича про "придушити" жінок розслідує поліція – документ, яке покарання

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.