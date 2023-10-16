Данилов заявил о планах ФСБ РФ развернуть в Украине новый проект, намекнул на Арестовича

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российские спецслужбы пытаются создать в Украине новую агентурную сеть, ориентируясь на "остатки пророссийски настроенного населения". Признаками этого, как отметил Данилов, является активизация "экспертов" и "актеров-разведчиков" – вероятно, намекая на бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича.

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Данилов заявил, что единственный шанс для России одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль "успешно занимался последние десятилетия – делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю".

Он подчеркнул, сейчас ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, "возлагая на нее далеко идущие надежды". В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на "остатки пророссийски настроенного населения", а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации, заявил Данилов.

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот миг взывают о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", – отметил секретарь СНБО.

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Он добавил, что украинские правоохранительные структуры отслеживают ситуацию, и призвал украинцев "проявить высокую степень информационной аккуратности, чтобы не испачкаться продуктами российской информационной жизнедеятельности".

Арестович с начала полномасштабного вторжения вернулся в команду Офиса президента, у него была должность внештатного советника.

После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".

В тот же вечер Арестович "допустил" то же самое. Впоследствии он "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", а затем сообщил, что написал заявление об увольнении.

17 января 2023-го Арестович был уволен с должности внештатного советника ОП.

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