Українці більше хочуть парламентських виборів, аніж президентських – опитування групи Рейтинг

39% українців вважають, що в Україні слід провести парламентські вибори, а 20% – за президентські, водночас переважна більшість (62%) заявили, що будь-які вибори мають проводитись тільки після війни, скільки б не довелося на це чекати. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Українцям запропонували уявити, що в їхній країні немає війни, і поставили запитання: "Як Ви вважаєте, які з цих виборів слід провести навіть попри воєнний стан?"

У переліку значились президентські, парламентські, місцеві, жодні з них.

39% опитаних заявили, що в Україні слід провести парламентські вибори, водночас за президентські проголосували удвічі менше – 20%.

За проведення місцевих виборів свій голос віддали 15%, за жодні з них – 19%.

Разом з тим за парламентські вибори проголосувала більшість з усіх вікових категорій: 43% – люди від 18 до 35 років, 41% – від 36 до 50 і 34% – від 51 та старше.

Це найбільший показник, оскільки у порівнянні з вибіркою щодо президентських виборів, серед першої категорії (18-35 років) – 17% за зміну президента, 16% – серед другої категорії та 24% серед третьої.

Водночас відповідаючи на запитання, коли слід проводити вибори, 62% заявили, що тільки після війни.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 9-12 вересня 2023 року. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Усього було опитано близько 2000 жителів України віком 18 років і старше. Вибірка не включає українців, які зараз не перебувають в Україні. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±2,2 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 12%.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном і в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.

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