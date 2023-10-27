Українці більше хочуть парламентських виборів, аніж президентських – опитування групи Рейтинг
39% українців вважають, що в Україні слід провести парламентські вибори, а 20% – за президентські, водночас переважна більшість (62%) заявили, що будь-які вибори мають проводитись тільки після війни, скільки б не довелося на це чекати. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Українцям запропонували уявити, що в їхній країні немає війни, і поставили запитання: "Як Ви вважаєте, які з цих виборів слід провести навіть попри воєнний стан?"
У переліку значились президентські, парламентські, місцеві, жодні з них.
39% опитаних заявили, що в Україні слід провести парламентські вибори, водночас за президентські проголосували удвічі менше – 20%.
За проведення місцевих виборів свій голос віддали 15%, за жодні з них – 19%.
Разом з тим за парламентські вибори проголосувала більшість з усіх вікових категорій: 43% – люди від 18 до 35 років, 41% – від 36 до 50 і 34% – від 51 та старше.
Це найбільший показник, оскільки у порівнянні з вибіркою щодо президентських виборів, серед першої категорії (18-35 років) – 17% за зміну президента, 16% – серед другої категорії та 24% серед третьої.
Водночас відповідаючи на запитання, коли слід проводити вибори, 62% заявили, що тільки після війни.
- Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
- 10 вересня Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном і в окупації.
- 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться.
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