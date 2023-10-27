Украинцы больше хотят парламентских выборов, чем президентских – опрос группы Рейтинг

39% украинцев считают, что в Украине следует провести парламентские выборы, а 20% – за президентские, при этом подавляющее большинство (62%) заявили, что любые выборы должны проводиться только после войны, сколько бы не пришлось этого ждать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Украинцам предложили представить, что в их стране нет войны, и задали вопрос: "Как Вы считаете, какие из этих выборов следует провести даже несмотря на военное положение?"

В списке числились президентские, парламентские, местные, ни одни из них.

39% опрошенных заявили, что в Украине следует провести парламентские выборы, в то же время за президентские проголосовали в два раза меньше – 20%.

За проведение местных выборов свой голос отдали 15%, ни за какие из них – 19%.

При этом за парламентские выборы проголосовало большинство из всех возрастных категорий: 43% – люди от 18 до 35 лет, 41% – от 36 до 50 и 34% – от 51 и старше.

Это наибольший показатель, поскольку по сравнению с выборкой по президентским выборам, среди первой категории (18-35 лет) – 17% за смену президента, 16% – среди второй категории и 24% среди третьей.

В то же время, отвечая на вопрос, когда следует проводить выборы, 62% заявили, что только после войны.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 9-12 сентября 2023 года. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено около 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±2,2 процентных пункта для полной выборки. Коэффициент досягаемости респондентов – 12%.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.

10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.

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