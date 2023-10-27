Украинцы больше хотят парламентских выборов, чем президентских – опрос группы Рейтинг
39% украинцев считают, что в Украине следует провести парламентские выборы, а 20% – за президентские, при этом подавляющее большинство (62%) заявили, что любые выборы должны проводиться только после войны, сколько бы не пришлось этого ждать. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Украинцам предложили представить, что в их стране нет войны, и задали вопрос: "Как Вы считаете, какие из этих выборов следует провести даже несмотря на военное положение?"
В списке числились президентские, парламентские, местные, ни одни из них.
39% опрошенных заявили, что в Украине следует провести парламентские выборы, в то же время за президентские проголосовали в два раза меньше – 20%.
За проведение местных выборов свой голос отдали 15%, ни за какие из них – 19%.
При этом за парламентские выборы проголосовало большинство из всех возрастных категорий: 43% – люди от 18 до 35 лет, 41% – от 36 до 50 и 34% – от 51 и старше.
Это наибольший показатель, поскольку по сравнению с выборкой по президентским выборам, среди первой категории (18-35 лет) – 17% за смену президента, 16% – среди второй категории и 24% среди третьей.
В то же время, отвечая на вопрос, когда следует проводить выборы, 62% заявили, что только после войны.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их будет проводить.
- 10 сентября Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся.
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