"Абсолютна нісенітниця". Єрмак заперечив, що вибори відбудуться вже влітку

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечив, що українська влада готує вибори на літо, й назвав дані журналу The Economist про це "абсолютною нісенітницею". Таку заяву чиновник зробив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії", – заявив Єрмак.

За його словами, українцям спочатку треба закінчити війну й "лише тоді ми зможемо голосувати".

Читайте також У Трампа заявили, що Україна погодилася провести вибори