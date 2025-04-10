"Абсолютна нісенітниця". Єрмак заперечив, що вибори відбудуться вже влітку
Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечив, що українська влада готує вибори на літо, й назвав дані журналу The Economist про це "абсолютною нісенітницею". Таку заяву чиновник зробив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії", – заявив Єрмак.

За його словами, українцям спочатку треба закінчити війну й "лише тоді ми зможемо голосувати".

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  • Наприкінці березня журнал The Economist з посиланням на джерела заявив, що президент Зеленський готується до виборів, які планують після скасування воєнного стану. Медіа заявляло, що голова держави "націлений на літо".
  • Анонімні співрозмовники BBC Україна в уряді та ОП спростовували ці дані, голова президентської фракції Арахамія в коментарі Суспільному також заперечив інформацію зі статті The Economist.
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