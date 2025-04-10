"Абсолютная чушь". Ермак возразил, что выборы состоятся уже летом
Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что украинские власти готовят выборы на лето, и назвал данные журнала The Economist об этом "абсолютной чушью". Такое заявление чиновник сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия", – заявил Ермак.
По его словам, украинцам сначала нужно закончить войну и "только тогда мы сможем голосовать".
- В конце марта журнал The Economist со ссылкой на источники заявил, что президент Зеленский готовится к выборам, которые планируют после отмены военного положения. Медиа заявляло, что глава государства "нацелен на лето".
- Анонимные собеседники BBC Украина в правительстве и ОП отрицали эти данные, глава президентской фракции Арахамия в комментарии Суспильному также опроверг информацию из статьи The Economist.