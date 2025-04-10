"Абсолютная чушь". Ермак возразил, что выборы состоятся уже летом

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает, что украинские власти готовят выборы на лето, и назвал данные журнала The Economist об этом "абсолютной чушью". Такое заявление чиновник сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия", – заявил Ермак.

По его словам, украинцам сначала нужно закончить войну и "только тогда мы сможем голосовать".

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