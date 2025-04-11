Післявоєнних виборів немає в Конституції України, буде потрібен окремий документ – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Верховна Рада)

Питання виборів президента України не стоїть доти, доки діє воєнний стан. Однак їх проведення після його закінчення не підпадає під жодну кваліфікацію, яка є в Конституції України, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю Укрінформ.

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"У нас є чергові та позачергові вибори. А це так звані постчергові, тобто поствоєнні вибори. І для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт... Певні підготовчі дії для написання цього законодавчого акту ми робимо", – зазначив Стефанчук.

Він вкотре підкреслив, що під час дії воєнного стану вибори в Україні не можуть відбуватися, бо це заборонено законодавством. Голова ВРУ впевнений, що закон в Україні буде дотриманий.

"Я б просив усіх дивитися на чинне законодавство, де у виборчому кодексі, в законі про правовий режим воєнного стану, чітко сказано, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Все інше – маніпуляції", – сказав він.

Стефанчук порівняв періодичні заяви про проведення виборів із походом у спортзал. За його словами, політичні партії періодично "підкачують свої м'язи", закидуючи різні тези стосовно цього.

За його словами, Україна стикнеться "з багатьма викликами" в питанні проведення виборів після закінчення воєнного стану: як голосуватимуть військові, біженці та переселенці, як Україна може запросити міжнародних наглядачів.

Також треба буде вирішити, як саме будуть проведені президентські, парламентські та місцеві вибори – разом чи окремо по черзі. Наразі вже була проведена зустріч із головою Центральної виборчої комісії, щоб зрозуміти, що відбувається з реєстром виборців.

"Зараз ми не готові дати відповіді. Але ми пропрацьовуємо плюси та мінуси по кожному питанню. Щоб приймати рішення не з політичної доцільності, а з точки зору прагматичної реальності, яка в нас буде", – зазначив голова ВРУ.