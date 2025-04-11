Післявоєнних виборів немає в Конституції України, буде потрібен окремий документ – Стефанчук
Питання виборів президента України не стоїть доти, доки діє воєнний стан. Однак їх проведення після його закінчення не підпадає під жодну кваліфікацію, яка є в Конституції України, заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю Укрінформ.
"У нас є чергові та позачергові вибори. А це так звані постчергові, тобто поствоєнні вибори. І для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт... Певні підготовчі дії для написання цього законодавчого акту ми робимо", – зазначив Стефанчук.
Він вкотре підкреслив, що під час дії воєнного стану вибори в Україні не можуть відбуватися, бо це заборонено законодавством. Голова ВРУ впевнений, що закон в Україні буде дотриманий.
"Я б просив усіх дивитися на чинне законодавство, де у виборчому кодексі, в законі про правовий режим воєнного стану, чітко сказано, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Все інше – маніпуляції", – сказав він.
Стефанчук порівняв періодичні заяви про проведення виборів із походом у спортзал. За його словами, політичні партії періодично "підкачують свої м'язи", закидуючи різні тези стосовно цього.
За його словами, Україна стикнеться "з багатьма викликами" в питанні проведення виборів після закінчення воєнного стану: як голосуватимуть військові, біженці та переселенці, як Україна може запросити міжнародних наглядачів.
Також треба буде вирішити, як саме будуть проведені президентські, парламентські та місцеві вибори – разом чи окремо по черзі. Наразі вже була проведена зустріч із головою Центральної виборчої комісії, щоб зрозуміти, що відбувається з реєстром виборців.
"Зараз ми не готові дати відповіді. Але ми пропрацьовуємо плюси та мінуси по кожному питанню. Щоб приймати рішення не з політичної доцільності, а з точки зору прагматичної реальності, яка в нас буде", – зазначив голова ВРУ.
- 22 березня спецпосланець Трампа Віткофф заявив, що Україна погодилася провести вибори, але не надав додаткових деталей.
- 27 березня, за даними опитування КМІС, стало відомо, що проти виборів під час перемир’я майже 80% українців.
- 28 березня Путін запропонував в Україні тимчасову владу під егідою ООН. У Зеленського та в Білому домі відкинули цю ідею.
- Наприкінці березня журнал The Economist з посиланням на джерела заявив, що президент Зеленський готується до виборів, які планують після скасування воєнного стану. Медіа заявляло, що голова держави "націлений на літо".
- 31 березня у Зеленського заперечили підготовку до виборів у липні, а голова ОП Єрмак назвав абсолютною нісенітницею цю заяву.