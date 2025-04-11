Поствоенных выборов нет в Конституции Украины, нужен будет отдельный документ – Стефанчук

Руслан Стефанчук (Фото: Верховная Рада)

Вопрос выборов президента Украины не стоит, пока действует военное положение. Однако их проведение по его окончанию не подпадает под какую-либо квалификацию, которая есть в Конституции Украины, заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью Укринформ.

"У нас есть очередные и внеочередные выборы. А это так называемые посточередные, то есть поствоенные выборы. И для их проведения потребуется отдельный законодательный акт... Определенные подготовительные действия для написания этого законодательного акта мы предпринимаем", – отметил Стефанчук.

Он в очередной раз подчеркнул, что во время действия военного положения выборы в Украине не могут проходить, поскольку это запрещено законодательством. Глава ВРУ уверен, что закон в Украине будет соблюден.

"Я бы просил всех смотреть на действующее законодательство, где в избирательном кодексе, в законе о правовом режиме военного положения четко сказано, что во время военного положения выборы не проводятся. Все остальное – манипуляции", – сказал он.

Стефанчук сравнил периодические заявления о проведении выборов с походом в спортзал. По его словам, политические партии периодически "подкачивают свои мышцы", закидывая различные тезисы по этому поводу.

По его словам, Украина столкнется "со многими вызовами" в вопросе проведения выборов после окончания военного положения: как будут голосовать военные, беженцы и переселенцы, как Украина может пригласить международных надзирателей.

Также нужно будет решить, как именно будут проведены президентские, парламентские и местные выборы – вместе или поочередно. Сейчас уже была проведена встреча с председателем Центральной избирательной комиссии, чтобы понять, что происходит с реестром избирателей.

"Сейчас мы не готовы дать ответы. Но мы прорабатываем плюсы и минусы по каждому вопросу. Чтобы принимать решение не по политической целесообразности, а с точки зрения прагматичной реальности, которая у нас будет", – отметил глава ВРУ.