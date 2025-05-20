Як змінилася довіра українців до окремих політиків із лютого 2024 року: опитування КМІС

Українці (Фото: Pexels)

Якщо порівнювати з лютим 2024 року, рівень довіри українців до політиків знизився або залишився майже без змін. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Згідно з результатами, окрім президента Володимира Зеленського, єдиним політиком зі списку, який має позитивний баланс довіри-недовіри, є волонтер і громадський діяч Сергій Притула. Йому довіряють 50% респондентів, не довіряють – 38% (баланс +12%).

Київському міському голові Віталію Кличку довіряють 43%, не довіряють – 47% (баланс -4%).

Скриншот із сайту КМІС

Далі у списку за рівнем довіри йдуть:

← Народний депутат Верховної Ради IX скликання (Європейська солідарність) Олексій Гончаренко — 27% довіряють, 41% не довіряють, баланс -14%. Водночас 25% респондентів не знають, хто це.

← Ексголова Верховної Ради України IX скликання Дмитро Разумков — 27% довіряють, 32% не довіряють, баланс -5%. Не знають, хто він, 34% опитаних.

← П'ятий президент і лідер Європейської солідарності Петро Порошенко — 25% довіряють, 70% не довіряють, баланс -45%.

← Голова фракції Батьківщина у Верховній Раді IX скликання Юлія Тимошенко — 14% довіряють, 80% не довіряють, баланс -66%.

← Колишній позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович — 7% довіряють, 79% не довіряють, баланс -72%.

← Народний депутат Верховної Ради IX скликання, голова депутатської групи Платформа за життя та мир Юрій Бойко — 7% довіряють, 72% не довіряють, баланс -65%.

← Ексдепутат Верховної Ради України Євген Мураєв — 6% довіряють, 47% не довіряють, баланс -41%. Водночас 43% не знають, хто це.

КМІС зазначає, що 91% респондентів довіряють принаймні одному політику зі списку, у середньому довіряють трьом діячам.

Щодо динаміки довіри українців до політиків проти лютого 2024 року, то у Сергія Притули частка довіри зменшилася з 61% до 50%, а баланс впав із +28% до +12%.

Скриншот із сайту КМІС

Віталію Кличку довіряють 43% опитаних (у лютому було 45%), баланс змінився з -6% до -4%.

У Дмитра Разумкова зріс відсоток тих, хто його не знає – з 27% до 34%. Частка довіри зменшилася з 35% до 27%, а баланс знизився з +2% до -5%.

У Петра Порошенка рівень довіри зменшився з 31% до 25%, баланс – з -37% до -45%.

У випадку Юлії Тимошенко у лютому 2024 року їй довіряли 17%, у травні – 14%. Баланс залишився на рівні -66%.

Також проти лютого 2024 року стало більше тих, хто не знає Олексія Арестовича – з 4% до 10%. Частка довіри та недовіри зменшилася, баланс залишився на рівні -72%.

У випадку Ю. Бойка показники також змінилися. У лютому 2024 року йому довіряли 10%, зараз – 7%. Його показники балансу – -63% у лютому 2024 року і -65% у травні 2025 року.

Як наголосив заступник директора КМІС Антон Грушецький, оскільки найвищою довірою в Україні користуються Сили оборони і волонтери, саме з цих категорій населення українці прагнуть бачити тих, хто, на його думку, поведе Україну через відбудову та реформи до кращого майбутнього в Європейській родині.

Опитування проводилось 2-12 травня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1010 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.