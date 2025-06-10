Украинцы против признания территорий частью РФ, но 43% готовы к варианту де-факто – КМИС

Украинки (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Большинство украинцев (68%) категорически против официального признания украинских территорий частью России, а 78% – против передачи неоккупированных территорий под контроль России. В то же время 43% готовы к обсуждению варианта де-факто признания контроля России без официального признания, как показал опрос Киевского международного института социологии.

Если речь идет об официальном признании части украинских территорий частью России, 68% будет против. Только 24% готовы согласиться, но это касается конкретных территорий, а не всех оккупированных, поэтому мнения могут отличаться.

78% также против того, чтобы территории, которые сейчас находятся под контролем Украины, передали России. 15% готовы принять такой вариант.

Единственный вариант для обсуждения – это признание де-факто контроля России, но без официального признания. Здесь 43% украинцев готовы к диалогу, а 48% – категорически против. Однако, если мирный план будет содержать гарантии безопасности и другие важные условия для Украины, более половины могут согласиться, хотя и без энтузиазма, отмечают социологи.

Инфографика: КМИС

Во всех регионах Украины (Запад, Центр, Юг, Восток) большинство (64-71%) исключает вариант с официальным признанием оккупации. Так же абсолютное большинство (76-80%) не соглашаются на передачу неоккупированных территорий под контроль России.

Однако, если речь идет о де-факто признании оккупации без официального признания, то здесь можно увидеть некоторые отличия. На Западе и Востоке больше людей готовы к такому варианту, чем против. В то время как в Центре и на Юге больше тех, кто категорически исключает такой вариант. Тем не менее во всех регионах есть большое количество тех, кто выбирает оба варианта. Это, как отмечали социологи, единственный вариант, где есть возможность для обсуждения и компромиссов.

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе 15 мая – 3 июня 2025 года. Телефонными интервью было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.

График: КМИС