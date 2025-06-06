За полгода стало больше украинцев, готовых терпеть войну, сколько понадобится – КМИС

В восточной части Украины наименьшая доля людей, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется. Но их все равно более 50%

Украинка (Фото: ЕРА/Stringer)

За последние полгода увеличилось количество украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом скорейшего завершения войны желают жители восточной части Украины, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

С начала полномасштабной войны и до мая 2024 года ситуация оставалась стабильной: около 71–73% людей отвечали, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (еще 2–5% говорили об одном годе). В то же время 12–21% отмечали, что их запас прочности – несколько месяцев или полгода.

Но с мая по октябрь 2024 года впервые снизилось количество тех, кто готов терпеть долго – до 63%. Этот показатель продолжал падать и в марте 2025 составил уже 54%.

Однако между мартом и началом июня 2025 года ситуация снова улучшилась, и сейчас 60% украинцев заявляют, что они готовы терпеть столько, сколько потребуется. Еще 6% готовы выдержать год.

При этом 20% говорят, что готовы терпеть всего несколько месяцев или полгода (в марте 2025 года это было 24%). И остальные 14% затруднились с ответом.

Инфографика: КМИС

Сейчас во всех областях ситуация почти одинаковая. Но на востоке немного отличается – здесь лишь 51% готовы выдержать столько, сколько нужно, а в других регионах – 60-62%. Хотя даже на востоке большая часть людей, несмотря ни на что, держится и готова к долгому сопротивлению. Как отмечают социологи, даже на востоке страны этот показатель вырос по сравнению с мартом 2025 года.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 15 мая – 3 июня 2025 года. В телефонных интервью опросили 1011 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.