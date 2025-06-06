За пів року побільшало українців, готових терпіти війну, скільки знадобиться – КМІС

У східній частині України найменша частка людей, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Але їх все одно понад 50%

Українка (Фото: ЕРА/Stringer)

За останні пів року збільшилася кількість українців, готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас скорішого завершення війни бажають мешканці східної частини України, про що свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Від початку повномасштабної війни й до травня 2024 року ситуація залишалася стабільною: близько 71–73% людей відповідали, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (ще 2–5% говорили про один рік). Водночас 12–21% зазначали, що їхній запас міцності – кілька місяців або пів року.

Але з травня по жовтень 2024 року вперше знизилась кількість тих, хто готовий терпіти довго – до 63%. Цей показник далі падав і в березні 2025 року становив уже 54%.

Проте між березнем та початком червня 2025 року ситуація знову покращилася, і зараз 60% українців заявляють, що вони готові терпіти стільки, скільки буде потрібно. Ще 6% готові витримати рік.

Водночас 20% говорять, що готові терпіти лише кілька місяців або пів року (у березні 2025 року це було 24%). І решта 14% не змогли визначитися з відповіддю.

Інфографіка: КМІС

Зараз у всіх областях ситуація майже однакова. Але на сході трохи відрізняється – тут лише 51% готові витримати стільки, скільки треба, а в інших регіонах – 60-62%. Хоча навіть на сході чимала частина людей, попри все, тримається і готова до довгого опору. Як зазначають соціологи, навіть на сході країни цей показник зріс порівняно з березнем 2025 року.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене КМІС з власної ініціативи упродовж 15 травня – 3 червня 2025 року. Телефонними інтерв'ю було опитано 1011 респондентів у віці від 18 років та старше, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.