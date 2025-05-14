КМІС: 29% українців довіряють "мирному плану" США, але більше – європейському
Більшість українців (82%) відкидає план Росії для встановлення миру, а 29% громадян погоджуються з умовним планом США. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними опитування, лише 10% респондентів можуть погодитися на вимоги Росії.
Умовний план США можуть прийняти 29% респондентів (причому переважно респонденти підкреслювали, що цей варіант є важким для них), але більшість (61%) вважають його неприйнятним.
Спільний план Європи й України готові підтримати 51% українців. Вважають спільний план Європи й України неприйнятним – 40%.
Заступник директора КМІС Антон Грушецький коментуючи результати, зазначив, що на тлі активізації дипломатії, зокрема анонсованих переговорів 15 травня у Стамбулі, спостерігається зростання готовності українців до діалогу.
"Українці хочуть миру, але не миру на будь-яких умовах. При цьому українці зберігають гнучкість і готові піти навіть на складні компроміси, але знову-таки – лише з дотриманням "червоних ліній", – зауважив Грушецький.
За його словами, ще у травні 2022 року 59% підтримували переговори з Росією, в січні 2023 – лише 29%, а у травні 2024 – 57%. Наразі, ймовірно, цей показник ще вищий.
Опитування проводилось 2-12 травня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1010 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.
За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.
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