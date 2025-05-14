КМИС: 29% украинцев доверяют "мирному плану" США, но больше – европейскому

Респондентам зачитывали только один из трех сценариев

Военный ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Большинство украинцев (82%) отвергает план России по установлению мира, а 29% граждан соглашаются с условным планом США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, только 10% респондентов могут согласиться с требованиями России.

Условный план США может принять 29% респондентов (причем преимущественно респонденты подчеркивали, что этот вариант является трудным для них), но большинство (61%) считают его неприемлемым.

Совместный план Европы и Украины готов поддержать 51% украинцев. Считают общий план Европы и Украины неприемлемым – 40%.

Скриншот с сайта КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты, отметил, что на фоне активизации дипломатии, в частности анонсированных переговоров 15 мая в Стамбуле, наблюдается рост готовности украинцев к диалогу.

"Украинцы хотят мира, но не мира на любых условиях. При этом украинцы сохраняют гибкость и готовы пойти даже на сложные компромиссы, но опять-таки – только с соблюдением красных линий", – отметил Грушецкий.

По его словам, еще в мае 2022 года 59% поддерживали переговоры с Россией, в январе 2023 – только 29%, а в мае 2024 – 57%. Пока, вероятно, этот показатель еще выше.

Опрос проводился 2-12 мая 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1010 респондентов в возрасте от 18 лет с подконтрольных Украине территорий.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1%, но в условиях войны может быть определенное систематическое отклонение.