56% українців очікують нового нападу Росії навіть у разі мирного плану Європи – опитування КМІС

Лише 10% українців вважають, що після такого плану Росія більше не нападе, свідчать результати опитування

Російський солдат (Фото: пропагандистські медіа)

Більшість українців (56%) вважають, що навіть у разі реалізації мирного плану Європи та України Росія знову спробує напасти. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще 28% респондентів оцінили ймовірність повторного нападу як "50 на 50". Лише 10% вважають, що після такого плану Росія більше не нападе.

У разі реалізації плану Росії 69% опитаних вважають, що РФ знову спробує напасти. 16% відповіли, що ймовірність становить "50 на 50", і лише 7% вважають, що Росія не нападе повторно.

Інфографіка: КМІС

"Тобто план Європи-України хоч і може бути схвалений більшістю громадськості, але емоційно сприймається доволі стримано і не буде вважатися однозначним успіхом. І при цьому буде очікування повторення агресії з боку Росії. Проте разом з цим цей план не буде сприйматися і як поразка. План же Росії буде переважно сприйматися як поразка України з високим очікуванням, що після цього Росія знову нападе на Україну", – йдеться у висновках опитування.

Серед тих, хто готовий прийняти план Росії, 22% вважають його успіхом, 36% оцінюють як "50 на 50", а 39% – як неуспіх.

У цій групі 33% переконані, що РФ знову нападе, 43% вважають імовірність "50 на 50", і лише 20% не очікують повторної агресії.

Опитування громадської думки "Омнібус" було проведене за ініціативи КМІС 2-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах, що є підконтрольними Україні. Було опитано 1023 респонденти-громадяни України віком від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.