Понад три чверті українців категорично проти мирного плану Росії – опитування КМІС

Водночас побільшала частка тих, хто погоджується із планом США, який вважається менш прийнятим за план України – ЄС

Ілюстративне фото: EPA

Переважна більшість українців категорично відкидають план Росії для встановлення миру, який передбачає, зокрема, відмову від чотирьох областей України, скорочення армії та припинення руху до НАТО. Про це свідчать результати свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Проти пропозицій країни-агресорки для припинення війни висловилися 76% українців.

Як зазначають соціологи, цей показник трохи зменшився, порівнюючи з результатами аналогічного опитування у травні. Тоді категорично проти російського плану були 82% респондентів.

Можуть погодитися на вимоги Росії 17% опитаних (порівнюючи з 10% у травні).

Водночас соціологи з'ясували ставлення українців до мирного плану США, який передбачає зокрема гарантії безпеки від європейських держав та євроінтеграцію України за умови зупинення війни по лінії фронту, визнання російського статусу Криму та скасування санкцій проти Росії.

49% українців назвали цей план категорично неприйнятним, що на 13% менше, ніж було у травні.

Погодитися з американськими пропозиціями змогли б 39% респондентів (29%).

Найбільше схвалення серед респондентів має мирний план України та Європи, що передбачає гарантії безпеки від США та ЄС, євроінтеграцію України, невизнання світом окупованих українських територій, але збереження Росією контролю над ними та поступове пом'якшення санкцій.

Такі умови завершення війни готові прийняти 54% опитаних (у травні було 51%).

Вважають цей план категорично неприйнятим 30% українців (у травні – 35%).

Інфографіка: КМІС

Опитування проводилося 23 липня – 4 серпня 2025 року за власною ініціативою КМІС методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 1022 українці старше 18 років, що живуть на підконтрольних уряду України територіях. Похибка вибірки не більше як 7,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.