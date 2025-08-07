Более трех четвертей украинцев категорически против мирного плана России – опрос КМИС

В то же время увеличилась доля тех, кто согласен с планом США, который считается менее приемлемым, чем план Украины – ЕС

Иллюстративное фото: EPA

Подавляющее большинство украинцев категорически отвергают российский план установления мира, который предусматривает, в частности, отказ от четырех областей Украины, сокращение армии и прекращение движения в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса Киевского международного института социологии.

Против предложений страны-агрессора по прекращению войны высказались 76% украинцев.

Как отмечают социологи, этот показатель несколько снизился по сравнению с результатами аналогичного опроса в мае. Тогда категорически против российского плана были 82% респондентов.

17% опрошенных готовы согласиться с требованиями России (по сравнению с 10% в мае).

В то же время социологи выяснили отношение украинцев к мирному плану США, который предусматривает, в частности, гарантии безопасности от европейских государств и евроинтеграцию Украины при условии прекращения войны по линии фронта, признания российского статуса Крыма и отмены санкций против России.

49% украинцев назвали этот план категорически неприемлемым, что на 13% меньше, чем было в мае.

С американскими предложениями согласились бы 39% респондентов (29%).

Наибольшую поддержку среди респондентов получил мирный план Украины и Европы, предусматривающий гарантии безопасности от США и ЕС, евроинтеграцию Украины, непризнание миром оккупированных украинских территорий, но сохранение Россией контроля над ними, а также постепенное смягчение санкций.

54% опрошенных готовы принять такие условия прекращения войны (в мае их было 51%).

30% украинцев считают этот план категорически неприемлемым (в мае – 35%).

Инфографика: КМИС

Опрос проводился с 23 июля по 4 августа 2025 года по собственной инициативе КМИС методом телефонного интервью. Было опрошено 1022 украинца старше 18 лет, проживающих на территориях, контролируемых правительством Украины. Погрешность выборки не превышает 7,2%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.