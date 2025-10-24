Абсолютна більшість українців негативно ставиться до Росії та росіян – опитування КМІС
Абсолютна більшість українців погано ставляться до Росії, трохи менше до росіян, які мешкають у РФ. Тенденція щодо негативного ставлення до Росії – зберігається. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
За даними соціологів, у 2024 році показники ставлення до РФ були, відповідно, 93% і 3%. Різниця проти поточних показників – у межах статистичної похибки, тобто за рік змін не було. А відтак, зберігається тенденція, яка спостерігається після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році – стабільно негативне ставлення до Росії і до росіян.
На запитання соціологів "А як Ви загалом зараз ставитеся до росіян?" – лише 8% респондентів відповіли, що "добре", 85% – ставляться погано.
Показники за 2024 рік – були практично ідентичними, то ж ситуація впродовж року не змінилась. Станом на вересень 2025 року абсолютна більшість українців у всіх регіонах – від 91% на Заході до 73% на Сході – погано ставилась до росіян-мешканців Росії. Частка тих, хто продовжує добре ставитися до них, не перевищує 14% (на Сході).
82% серед усіх респондентів (83% на Заході, 84% у Центрі, 76% на Півдні і 78% на Сході) відповіли, що росіян-мешканців Росії взагалі не можна пускати до України.
На думку соціологів, коли українці висловлюють свою критичну думку про росіян-мешканців Росії, то скоріше мова йде про "політичне" визначення росіян, а не етнічне.
За даними соціологів, ставлення до українців у Росії трохи краще, ніж до росіян, але також очевидно негативне: 49% респондентів вважають, що українців у Росії взагалі не варто пускати в Україну.
