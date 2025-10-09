КМІС: 54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок

За даними соцопитування, більшість українців налаштовані продовжувати опір і відкидають неприйнятні вимоги щодо своїх територій

Київ (Фото: Depositphotos)

Переважна більшість українців продовжують виступати проти будь-яких територіальних поступок Росії для завершення війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології впродовж 19 вересня – 5 жовтня 2025 року.

"54% українців категорично проти будь-яких територіальних поступок (на початку літа 2025 року – 52%). Готові прийняти певні територіальні втрати – 38% (раніше було стільки ж)", – йдеться у звіті соціологів.

Інфографіка: КМІС

За результатами опитування, станом на осінь 2025 року ситуація майже не змінилася в порівняння з травнем-початком червня.

Після проведеного у лютому експерименту соціологи сформулювали три альтернативні тези, де більш чітко конкретизували, що мають на увазі під "територіальними поступками".

"Якщо йдеться про офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (67%) – проти. Готові прийняти – 24%. Порівняно з травнем-червнем ситуація практично не змінилася", – зазначили у КМІС.

Переважна більшість опитаних респондентів – 71% – відкидають передання під контроль Росії територій, що контролюються Україною. Готові прийняти – лише 19%. У травні-червні 78% категорично відкидали, а були готові на такий варіант – 15%.

Коли ж йдеться про заморожування лінії фронту без офіційного визнання жодних окупованих територій частиною Росії, то 56% категорично відкидають такий варіант, а готові на нього – 35%.

Разом з тим з травня-червня знизилася готовність прийняти такий варіант – так, частка тих, хто може погодитися, знизилася з 43% до 35%. Частка тих, хто категорично проти, зросла з 48% до 56%.

Інфографіка: КМІС

У всіх регіонах варіант з офіційним визнанням окремих територій частиною Росії або навіть передання під контроль Росії територій, які Україна зараз контролює, – не користується підтримкою. Утім, підтримка варіанту з де-факто визнанням контролю Росії за окремими територіями зростає з 26% на Заході до 46% на Сході.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що варіант з офіційним визнанням окремих територій частиною Росії або варіант з переданням під контроль Росії територій, що зараз контролюються Україною, є "нежиттєздатними" з погляду української громадської думки та приречені на категоричне несприйняття.

Опитування проводилось з 19 вересня до 5 жовтня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Соціологи опитали телефоном 2015 респондентів віком від 18 років, які мешкають на підконтрольній Україні території. За звичайних обставин похибка не перевищувала б 2,9%, але за умов війни може додаватись певне систематичне відхилення.