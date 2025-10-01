81% українців вважають, що країна недостатньо зробила для підготовки до вторгнення – опитування КМІС

Водночас 16% опитаних вважають, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Переважна більшість (81%) українців продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

З них 37% вважають, що держава скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Ще 44% переконані, що підготовка була абсолютно недостатньою.

Водночас 16% опитаних вважають, що Україна зробила скоріше або повністю достатньо для підготовки. З них 14% зазначили, що країна скоріше зробила достатньо, але були прорахунки. Лише 2% вважають, що підготовка була повністю достатньою.

У всіх регіонах країни більшість респондентів оцінюють зусилля з підготовки як недостатні.

Інфографіка: КМІС

Опитування громадської думки "Омнібус" було проведене за ініціативи КМІС 19-28 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах, які є підконтрольними Україні. Було опитано 1029 респондентів-громадян України віком від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.