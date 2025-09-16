76% українців вірять у здатність перемогти Росію за умов належної підтримки Заходу – опитування КМІС
Абсолютна більшість українців (76%) вірять у можливість перемоги у повномасштабній війні Росії проти України за належної підтримки з боку Заходу. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
Під належною підтримкою мається на увазі посилення наявних і запровадження нових санкцій проти Росії та її партнерів, а також надання Україні необхідної грошової й військової підтримки (далекобійних ракет, систем протиповітряної оборони, літаків тощо).
15% опитаних українців вважають, що навіть за таких умов Україна не здатна виграти війну, а ще 9% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.
У грудні 2023 року і вересні 2024 року КМІС проводив подібне опитування, але ставив питання не про перемогу, а про досягнення успіху на фронті. У вересні 81% українців вважали, що Україна здатна досягнути успіху і 14% вважали, що це неможливо навіть за належної підтримки Заходу.
В інституті зробили висновок, що за рік показник віри українців у перемогу майже не змінився.
"Можна обґрунтовано припускати, що за останній рік не відбулося істотного зниження віри у можливість перемоги й водночас для переконливої більшості перемога є можливою – за належної підтримки Заходу (від якого не очікується надсилання військ, а очікуються хоча б ефективні санкції та достатнє забезпечення зброєю)", – йдеться у висновках опитування.
- 7 серпня опитування КМІС показало, що категорично проти мирного плану Росії понад три чверті українців.
- Станом на 27 серпня 53% німців вважали, що Україна має віддати території Росії для припинення війни.
- 28 вересня дані опитування показали, що 46% американців вважають, що США недостатньо допомагають Україні. А 25% респондентів висловили думку, що Америка навпаки робить занадто багато.
