76% українців вірять у здатність перемогти Росію за умов належної підтримки Заходу – опитування КМІС

Українці не чекають від Заходу військ, а просто розраховують на сильні санкції та військову підтримку

Сили оборони у Києві (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Абсолютна більшість українців (76%) вірять у можливість перемоги у повномасштабній війні Росії проти України за належної підтримки з боку Заходу. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Під належною підтримкою мається на увазі посилення наявних і запровадження нових санкцій проти Росії та її партнерів, а також надання Україні необхідної грошової й військової підтримки (далекобійних ракет, систем протиповітряної оборони, літаків тощо).

15% опитаних українців вважають, що навіть за таких умов Україна не здатна виграти війну, а ще 9% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

У грудні 2023 року і вересні 2024 року КМІС проводив подібне опитування, але ставив питання не про перемогу, а про досягнення успіху на фронті. У вересні 81% українців вважали, що Україна здатна досягнути успіху і 14% вважали, що це неможливо навіть за належної підтримки Заходу.

В інституті зробили висновок, що за рік показник віри українців у перемогу майже не змінився.

"Можна обґрунтовано припускати, що за останній рік не відбулося істотного зниження віри у можливість перемоги й водночас для переконливої більшості перемога є можливою – за належної підтримки Заходу (від якого не очікується надсилання військ, а очікуються хоча б ефективні санкції та достатнє забезпечення зброєю)", – йдеться у висновках опитування.

Інфографіка: КМІС

Довідка. Опитування громадської думки "Омнібус" було проведене за ініціативи КМІС 2-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах, що є підконтрольними Україні. Було опитано 1023 респонденти-громадяни України віком від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.