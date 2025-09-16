76% украинцев верят, что можно победить Россию при условии поддержки Запада – опрос КМИС

Украинцы не ждут от Запада войск, а просто рассчитывают на сильные санкции и военную поддержку

Силы обороны в Киеве (Иллюстративное фото: Офис президента)

Абсолютное большинство украинцев (76%) верят в возможность победы в полномасштабной войне России против Украины при должной поддержке со стороны Запада. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии.

Под надлежащей поддержкой подразумевается усиление существующих и введение новых санкций против России и ее партнеров, а также предоставление Украине необходимой денежной и военной поддержки (дальнобойных ракет, систем противовоздушной обороны, самолетов и т. п.).

15% опрошенных украинцев считают, что даже при таких условиях Украина не способна выиграть войну, а еще 9% респондентов не смогли определиться с ответом.

В декабре 2023 года и сентябре 2024 года КМИС проводил подобный опрос, но задавал вопрос не о победе, а о достижении успеха на фронте. В сентябре 81% украинцев считали, что Украина способна достичь успеха и 14% считали, что это невозможно даже при должной поддержке Запада.

В институте сделали вывод, что за год показатель веры украинцев в победу почти не изменился.

"Можно обоснованно предполагать, что за последний год не произошло существенного снижения веры в возможность победы и при этом для убедительного большинства победа возможна – при должной поддержке Запада (от которого не ожидается отправки войск, а ожидаются хотя бы эффективные санкции и достаточное обеспечение оружием)", – говорится в выводах опроса.

Инфографика: КМИС

Справка. Опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен по инициативе КМИС 2-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью во всех регионах, являющихся подконтрольными Украине. Было опрошено 1023 респондента-гражданина Украины в возрасте от 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.