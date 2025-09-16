76% украинцев верят, что можно победить Россию при условии поддержки Запада – опрос КМИС
Абсолютное большинство украинцев (76%) верят в возможность победы в полномасштабной войне России против Украины при должной поддержке со стороны Запада. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии.
Под надлежащей поддержкой подразумевается усиление существующих и введение новых санкций против России и ее партнеров, а также предоставление Украине необходимой денежной и военной поддержки (дальнобойных ракет, систем противовоздушной обороны, самолетов и т. п.).
15% опрошенных украинцев считают, что даже при таких условиях Украина не способна выиграть войну, а еще 9% респондентов не смогли определиться с ответом.
В декабре 2023 года и сентябре 2024 года КМИС проводил подобный опрос, но задавал вопрос не о победе, а о достижении успеха на фронте. В сентябре 81% украинцев считали, что Украина способна достичь успеха и 14% считали, что это невозможно даже при должной поддержке Запада.
В институте сделали вывод, что за год показатель веры украинцев в победу почти не изменился.
"Можно обоснованно предполагать, что за последний год не произошло существенного снижения веры в возможность победы и при этом для убедительного большинства победа возможна – при должной поддержке Запада (от которого не ожидается отправки войск, а ожидаются хотя бы эффективные санкции и достаточное обеспечение оружием)", – говорится в выводах опроса.
- 7 августа опрос КМИС показал, что категорически против мирного плана России более трех четвертей украинцев.
- По состоянию на 27 августа 53% немцев считали, что Украина должна отдать территории России для прекращения войны.
- 28 сентября данные опроса показали, что 46% американцев считают, что США недостаточно помогают Украине. А 25% респондентов высказали мнение, что Америка наоборот делает слишком много.
