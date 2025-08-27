53% німців вважають, що Україна має віддати території Росії для припинення війни – опитування
Понад половина німців вважають, що Україна має поступитися територіями Росії в обмін на припинення війни та мир. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Forsa, оприлюднене медіагрупою RTL.
За результатами опитування, 53% опитаних підтримали ідею територіальних поступок. Проти такої позиції висловилися 39%.
Найбільший спротив поступкам зафіксований серед прихильників партії "Зелених" (66%) і Лівої партії (51%). Водночас серед виборців "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") ідею відмови України від територій підтримало 86%.
Водночас 42% прихильників правлячої партії "Християнський демократичний союз" (ХДС/ХСС) підтримали таку позицію, а серед прихильників соціал-демократів 47% погодилися з цією тезою.
Окремо в опитуванні досліджувалося ставлення до можливого впливу президента США Дональда Трампа на завершення війни.
73% німців не вірять, що Трамп здатен переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню, 20% вважають це реалістичним.
Прихильники Соціал-демократичної партії та "Зелених" у 89% випадків заявили, що не вірять у можливість впливу Трампа, серед виборців ХДС/ХСС так вважають 79%. Серед прихильників партії "Альтернатива для Німеччини" 35% вважають, що такий вплив можливий.
Репрезентативне опитування було проведене 8–11 серпня на замовлення "Trendbarometer" телеканалів RTL і NTV в інституті дослідження громадської думки Forsa, в якому взяли участь 1001 респондент.
- 23 серпня NBC News повідомляло, що Трамп дав сигнал Україні, що, ймовірно, доведеться прийняти умови Росії заради досягнення миру.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що Путін знає, що Україна не погодиться на виведення своїх військ з Донбасу, але цілеспрямовано цього вимагає, бо не хоче миру.
- Також Зеленський наголошував, що Україна не даруватиме свою землю окупанту, відповідь на українське територіальне питання – у Конституції.
