53% німців вважають, що Україна має віддати території Росії для припинення війни – опитування

Найбільше ідею про територіальні поступки України заради миру підтримують прихильники партії "Альтернатива для Німеччини"

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Понад половина німців вважають, що Україна має поступитися територіями Росії в обмін на припинення війни та мир. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Forsa, оприлюднене медіагрупою RTL.

За результатами опитування, 53% опитаних підтримали ідею територіальних поступок. Проти такої позиції висловилися 39%.

Найбільший спротив поступкам зафіксований серед прихильників партії "Зелених" (66%) і Лівої партії (51%). Водночас серед виборців "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") ідею відмови України від територій підтримало 86%.

Водночас 42% прихильників правлячої партії "Християнський демократичний союз" (ХДС/ХСС) підтримали таку позицію, а серед прихильників соціал-демократів 47% погодилися з цією тезою.

Окремо в опитуванні досліджувалося ставлення до можливого впливу президента США Дональда Трампа на завершення війни.

73% німців не вірять, що Трамп здатен переконати російського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню, 20% вважають це реалістичним.

Прихильники Соціал-демократичної партії та "Зелених" у 89% випадків заявили, що не вірять у можливість впливу Трампа, серед виборців ХДС/ХСС так вважають 79%. Серед прихильників партії "Альтернатива для Німеччини" 35% вважають, що такий вплив можливий.

Репрезентативне опитування було проведене 8–11 серпня на замовлення "Trendbarometer" телеканалів RTL і NTV в інституті дослідження громадської думки Forsa, в якому взяли участь 1001 респондент.