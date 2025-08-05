The Telegraph: Майже 60% німців не готові воювати за свою країну у разі вторгнення

За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не захищатимуть країну від нападу

Німецькі солдати (Фото: nara.getarchive.net)

Майже дві третини німців, ймовірно, не захищали б свою країну від загарбників у разі нападу, що завдає удару по планах уряду щодо переозброєння. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані опитування для німецької телекомпанії RND.

За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.

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16% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.

У липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що німецькі військовослужбовці будуть готові вбивати російських солдатів, якщо РФ нападе на одну з держав НАТО.

У Німеччині також розпочали масштабне реформування збройних сил, яке включає збільшення чисельності армії до 60 000 військових та скасування суворих обмежень на запозичення в межах оборонних витрат.