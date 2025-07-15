Франція готується до можливої великої війни в Європі до 2030 року – стратегічний огляд

У французькій доктрині також допускають агресію проти Молдови, Балкан чи країн НАТО протягом трьох-пʼяти років

Французькі військові (Ілюстративне фото: Flickr)

Зростання російської загрози може призвести до масштабного збройного конфлікту в Європі до 2030-го року. Про це йдеться у французькій доктрині в галузі оборони та безпеки "Національний стратегічний огляд – 2025".

Ключовими цілями для Франції до 2030 року називають матеріальне й моральне озброєння країни, щоб бути готовими до потенційної "великої війни у серці Європи".

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Зокрема наголошується на збільшенні фінансування на оборону, щоб переозброюватися і посилити стійкість країни на випадок війни.

У тексті огляду констатують, що ризик участі французьких військових у війні "в сусідстві з Європою" та загроза гібридних дестабілізаційних дій проти Франції досягли небаченого рівня з кінця холодної війни.

Водночас зазначають, що ризик конвенційної війни на безпосередньо території Франції не виглядає ймовірним сценарієм.

Також в огляді констатували безпосередню "безеквівалентну" загрозу Росії для Франції та всієї Європи.

"Кремль тривалий час і регулярно в офіційних заявах виставляє Францію та європейців ворогами. Пріоритизація цієї загрози… ставить Європу у ситуацію довгострокової конфронтації", – йдеться в огляді.

Ймовірними сценаріями вважають нові хвилі наступу у межах трьох-пʼяти років на Україну, агресію проти Молдови, на Балканах, але й також проти країн-членів НАТО з метою випробувати Альянс.

"Максимальним ризиком було б, якщо така агресія поєднається з масштабною операцією на іншому театрі, деінде у світі, що призведе до відволікання американських сил", – йдеться в аналізі.

З огляду на це зазначають, що результат поточної фази війни є вкрай важливим для майбутнього Європи і від цього фактично залежить європейська безпека.

"Відтак продовження підтримки України, зокрема військової, потребує амбітної європейської участі. Збереження європейських інтересів також буде залежати від модальностей тривалого й справедливого миру для України", – наголошують в огляді.

Також підкреслюють, що зближення між КНДР і Росією та Іраном і Росією безпосередньо впливає на безпеку Франції та Європи, але й також на баланс сил на Близькому Сході та в Азії.