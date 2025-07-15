Франция готовится к возможной большой войне в Европе до 2030 года – стратегический обзор
Растущая российская угроза может привести к масштабному вооруженному конфликту в Европе к 2030 году. Об этом сообщается во французской доктрине в области обороны и безопасности "Национальный стратегический обзор – 2025".
Ключевыми целями для Франции до 2030 года называют материальную и моральную подготовку страны к потенциальной "большой войне в сердце Европы".
В частности, делается акцент на увеличении финансирования обороны для перевооружения и повышения устойчивости страны в случае войны.
В тексте обзора констатируется, что риск участия французских военных в войне "в непосредственной близости от Европы" и угроза гибридных дестабилизационных действий против Франции достигли беспрецедентного уровня со времен окончания холодной войны.
В то же время отмечается, что риск развязывания обычной войны непосредственно на территории Франции представляется маловероятным сценарием.
Также в обзоре констатировали непосредственную "беспрецедентную" угрозу со стороны России для Франции и всей Европы.
"Кремль длительное время и регулярно в официальных заявлениях изображает Францию и европейцев врагами. Приоритизация этой угрозы… ставит Европу в ситуацию долгосрочной конфронтации", – говорится в обзоре.
Вероятными сценариями считаются новые волны наступления в течение трех-пяти лет на Украину, агрессия против Молдовы, на Балканах, а также против стран-членов НАТО с целью проверки Альянса.
"Наибольший риск возникнет, если такая агрессия будет сочетаться с масштабной операцией на другом театре военных действий, где-нибудь в другом месте мира, что приведет к отвлечению американских сил", – говорится в анализе.
В связи с этим отмечается, что исход текущей фазы войны имеет крайне важное значение для будущего Европы и от этого фактически зависит европейская безопасность.
"Поэтому продолжение поддержки Украины, в частности военной, требует амбициозного европейского участия. Сохранение европейских интересов также будет зависеть от способов достижения долгосрочного и справедливого мира для Украины", – подчеркивается в обзоре.
Также подчеркивается, что сближение между КНДР и Россией, а также Ираном и Россией напрямую влияет на безопасность Франции и Европы, а также на баланс сил на Ближнем Востоке и в Азии.
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- 24 июня Зеленский также подтвердил, что Россия может нанести удар на страны-члены НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы проверить на прочность Альянс.
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