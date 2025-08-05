The Telegraph: Почти 60% немцев не готовы воевать за свою страну в случае вторжения
Почти две трети немцев, вероятно, не защищали бы свою страну от захватчиков в случае нападения, что наносит удар по планам правительства по перевооружению. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные опроса для немецкой телекомпании RND.
По результатам опроса, 59% респондентов заявили, что они "вероятно" или "точно" не желают защищать страну от нападения.
16% немцев были "точно" готовы взять в руки оружие, чтобы защищать Германию, 22% сказали, что они "вероятно" сделают это.
В июле министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что немецкие военнослужащие будут готовы убивать российских солдат, если РФ нападет на одно из государств НАТО.
В Германии также начали масштабное реформирование вооруженных сил, которое включает увеличение численности армии до 60 000 военных и отмену строгих ограничений на заимствования в пределах оборонных расходов.
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