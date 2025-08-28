46% американців вважають, що США недостатньо допомагають Україні – опитування
46% американців вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України. Ще 25% респондентів висловили думку, що Америка робить занадто багато, а 27% – що робить достатньо. Про це свідчать результати опитування консалтингової фірми Gallup.
Виборці Демократичної партії переважно вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, а думки виборців Республіканської партії розділилися між варіантами, що Штати роблять достатньо або занадто багато.
Як свідчать результати опитування, після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа частка демократів, які вважають допомогу недостатньою, зросла з 48% у грудні до 77%, серед незалежних – з 32% до 44%.
Водночас серед республіканців зменшилася частка тих, хто вважає допомогу надмірною (з 67% до 40%), і зросла частка тих, хто оцінює її як достатню (з 20% до 42%).
Також респондентів опитали щодо підходу США до припинення війни.
52% вважають, що Вашингтон має підтримати Україну в поверненні окупованих територій, навіть якщо це затягне війну. Водночас 45% виступають за швидке завершення війни, навіть якщо для цього Україні доведеться відмовитися від частини територій.
Опитування Gallup тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та Росії на Алясці. Скільки було опитано та яким методом – не вказано.
- 25 серпня повідомлялося, що відбудеться зустріч американської та української команд щодо підготовки до можливих перемовин Зеленського з диктатором РФ.
- 26 серпня Financial Times повідомило, що США готові надати Україні розвідувальні ресурси й авіаційний контроль за полем бою в межах гарантій безпеки після закінчення бойових дій.
- 27 серпня Bloomberg писало, що до США вирушать Єрмак та Умєров. Вони обговорять з Віткоффом гарантії безпеки для України.
