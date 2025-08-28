46% американців вважають, що США недостатньо допомагають Україні – опитування

Дональд Трамп (Фото: EPA)

46% американців вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України. Ще 25% респондентів висловили думку, що Америка робить занадто багато, а 27% – що робить достатньо. Про це свідчать результати опитування консалтингової фірми Gallup.

Виборці Демократичної партії переважно вважають, що США не роблять достатньо для підтримки України, а думки виборців Республіканської партії розділилися між варіантами, що Штати роблять достатньо або занадто багато.

Скриншот (Фото: news.gallup.com)

Як свідчать результати опитування, після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа частка демократів, які вважають допомогу недостатньою, зросла з 48% у грудні до 77%, серед незалежних – з 32% до 44%.

Водночас серед республіканців зменшилася частка тих, хто вважає допомогу надмірною (з 67% до 40%), і зросла частка тих, хто оцінює її як достатню (з 20% до 42%).

Скриншот (Фото: news.gallup.com)

Також респондентів опитали щодо підходу США до припинення війни.

52% вважають, що Вашингтон має підтримати Україну в поверненні окупованих територій, навіть якщо це затягне війну. Водночас 45% виступають за швидке завершення війни, навіть якщо для цього Україні доведеться відмовитися від частини територій.

Опитування Gallup тривало 1-15 серпня – до саміту лідерів США та Росії на Алясці. Скільки було опитано та яким методом – не вказано.