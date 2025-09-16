62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно – опитування КМІС

Щодо завершення війни у 2025 році, то лише 18% вірять що це можливо, свідчать результати опитування

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Ще 4% респондентів зазначили, що готові терпіти близько року, а 21% – що зможуть витримати пів року чи кілька місяців. Показники практично не змінилися проти червня 2025 року.

Інфографіка: КМІС

Водночас лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. 27% вважають, що це станеться у 2026 році, 32% – у 2027 році й пізніше. Ще 23% відповіли "не знаю".

Серед тих, хто прогнозує завершення війни вже цього року, 41% готові терпіти стільки, скільки потрібно.

У групі, яка очікує закінчення у 2026 році, цей показник становить 63%, серед тих, хто називає 2027 рік і пізніше, – 74%. А серед респондентів, які відповіли "не знаю", готовність терпіти без обмежень висловили 61%.

Інфографіка: КМІС

Опитування громадської думки "Омнібус" було проведене за ініціативи КМІС 2-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю в усіх регіонах, які є підконтрольними Україні. Було опитано 1023 респонденти-громадяни України віком від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.