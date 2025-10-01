81% украинцев считают, что страна недостаточно сделала для подготовки к войне – опрос КМИС

В то же время 16% опрошенных считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки

Подавляющее большинство (81%) украинцев продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к полномасштабному вторжению России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Из них 37% считают, что государство скорее приложило недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделало. Еще 44% убеждены, что подготовка была абсолютно недостаточной.

В то же время 16% опрошенных считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки. Из них 14% отметили, что страна скорее сделала достаточно, но были просчеты. Лишь 2% считают, что подготовка была полностью достаточной.

Во всех регионах страны большинство респондентов оценивают усилия по подготовке как недостаточные.

Опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен по инициативе КМИС 19-28 сентября 2025 года методом телефонных интервью во всех регионах, которые являются подконтрольными Украине. Было опрошено 1029 респондентов-граждан Украины в возрасте от 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.