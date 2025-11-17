Єврокомісар виступив за розміщення українського батальйону у Литві після війни

Кубілюс заявив, що український підрозділ став би додатковою гарантією безпеки для Литви

Андрюс Кубілюс (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс запропонував після завершення війни РФ розмістити у Литві український батальйон поряд з постійною бригадою Німеччини та військовими США. Слова чиновника передає литовський суспільний мовник LRT.

Кубілюс зауважив, що розміщення українського підрозділу стало б додатковою гарантією безпеки для Литви.

"Було б добре, якби загартована війною українська армія, коли в Україні буде утверджено мир, була готова перебувати в усіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтійського регіону, а в Литві – поряд із бригадою Німеччини та ротаційними батальйонами США", – заявив посадовець.

На його думку, зараз російська армія є сильнішою, ніж була у лютому 2022 року, коли розпочала повномасштабне вторгнення до України – тож загроза її сторони є ще більшою.

"Самими українцями зазначається, що їхні [російські] можливості використання безпілотних літальних апаратів такі ж, як в України, а подекуди навіть сильніші", – зауважив єврокомісар.

За його словами, Європі довелось би зіткнутися з армією РФ, що здатна використовувати чотири-п'ять мільйонів безпілотників на рік: "Жодна армія на боці ЄС такого досвіду не має".

Саме тому, переконаний Кубілюс, країнам блоку вкрай важливо вчитися на українському військовому досвіді.

"Ми маємо пам’ятати, що на Європейському континенті є Україна, яка має випробувану на фронтах війну армію – військові сили чисельністю 800 000 осіб, здатна керувати мільйонами дронів і має дуже добре підготовану до потреб війни промисловість", – акцентував чиновник, закликавши діяти без зволікань.

Він також зауважив, що пропозиція розмістити український батальйон жодним чином не применшує значення військової підтримки від Берліну та Вашингтону.

До кінця 2027 року Німеччина планує повністю розгорнути у Литві бригаду чисельністю близько 4000-5000 військовослужбовців, натомість Вільнюс зобов'язався підготувати необхідну інфраструктуру.

Водночас американські сили перебувають у Литві на ротаційній основі – військові змінюються раз на дев'ять місяців. Нова ротація розпочалась у жовтні.

Наразі литовське Міністерство оборони веде перемовини зі Штатами стосовно продовження ротації.