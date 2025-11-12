У ЄС визнали, що робота по "Стіні дронів" зараз зводиться лише до концепту, а не реального захисту

Кубілюс заявив LIGA.net, що для Стіни дронів" Європі бракує саме тих рішень, які є в України

Андрюс Кубілюс (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Європейська "Стіна дронів" для протиповітряної оборони перебуває лише на стадії задуму. Про це для тексту LIGA.net розповів єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він визнав, що робота над цим проєктом зараз зводиться до концепту, а не реального захисту.

"Дуже добре зрозуміло, які проблеми ми маємо. Ми не можемо виявляти дрони так, як це роблять українці", – констатував єврокомісар.

Кубілюс пояснив, що для реальної "Стіни дронів" Європі бракує саме тих рішень, які має Україна.

Європейці потребують або акустичних сенсорів, або нового типу радарів, зазначив посадовець, додавши, що "нам справді потрібно вчитися в України", як знищувати дрони способом, доцільним з погляду вартості.

Він акцентував, що ситуація абсурдна: "Те, що ми бачили у Польщі – НАТО та Польща відреагували добре. Але використали ракети за $1 млн, щоб збити дрони за $10 000".