В ЕС признали, что работа по "Стене дронов" сейчас – лишь концепт, а не реальная защита
Европейская "Стена дронов" для противовоздушной обороны находится лишь на стадии замысла. Об этом для текста LIGA.net рассказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Он признал, что работа над этим проектом сейчас сводится к концепту, а не реальной защите.
"Очень хорошо понятно, какие проблемы мы имеем. Мы не можем выявлять дроны так, как это делают украинцы", – констатировал еврокомиссар.
Кубилюс пояснил, что для реальной "Стены дронов" Европе не хватает именно тех решений, которые имеет Украина.
Европейцы нуждаются либо в акустических сенсорах, либо в новом типе радаров, отметил чиновник, добавив, что "нам действительно нужно учиться у Украины", как уничтожать дроны способом, целесообразным с точки зрения стоимости.
Он акцентировал, что ситуация абсурдная: "То, что мы видели в Польше – НАТО и Польша отреагировали хорошо. Но использовали ракеты за $1 млн, чтобы сбить дроны за $10 000".
