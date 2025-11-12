Дроновые провокации России в Бельгии не случайны: объяснение аналитика

Атаки БпЛА по Бельгии направлены на политическое, военное и экономическое сердце Европы, заявила эксперт Мартисюте

Бельгийский F-16 на базе Кляйне-Брогель (Фото: YORICK JANSENS / EPA)

Российские дроновые провокации против Бельгии не являются случайными, поскольку страна является сердцем Европы во многих смыслах. Об этом заявила для текста LIGA.net аналитик по вопросам политики Европейского политического центра (European Policy Centre) Мария Мартисюте.

По ее словам, география таких атак не является случайной – они направлены на политическое, военное и экономическое сердце Европы.

"Это все взаимосвязано. Военные базы являются более очевидными целями для наблюдения, чтобы "картографировать" запасы оружия. Например, в Бельгии дроны были замечены вблизи баз истребителей F-16 и F-35, а также там, где потенциально хранятся ядерные бомбы США", – рассказала эксперт.

Мартисюте подчеркнула, что эти военные базы в стране являются "особенно важными для россиян", поскольку Бельгия является политическим и военным штабом НАТО.

Однако она отметила, что не менее важны в этой истории и гражданские объекты.

Появление дронов над аэропортами имеет многослойную цель, самое очевидное – это дезорганизовать работу и нанести высокие экономические убытки, пояснила аналитик.

"И куда же без создания хаоса? Существует вероятность, что Россия намерена "вызвать катастрофические последствия, поскольку перегрузка гражданских систем контроля за воздушным движением "увеличивает риски аварий, недоразумений и ошибок", – отметила эксперт.