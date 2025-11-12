Дронові провокації Росії у Бельгії не є випадковими: пояснення аналітикині
Російські дронові провокації проти Бельгії не випадкові, оскільки країна є серцем Європи у багатьох сенсах. Про це заявила для тексту LIGA.net аналітикиня з питань політики Європейського політичного центру (European Policy Centre) Марія Мартісюте.
За її словами, географія таких атак не є випадковою – вони спрямовані на політичне, військове та економічне серце Європи.
"Це все взаємопов’язано. Військові бази є більш очевидними цілями для спостереження, щоб "картографувати" запаси зброї. Наприклад, у Бельгії дрони були помічені поблизу баз винищувачів F-16 та F-35, а також там, де потенційно зберігаються ядерні бомби США", – розповіла експертка.
Мартісюте наголосила, що ці військові бази у країні є "особливо важливими для росіян", оскільки Бельгія є політичним і військовим штабом НАТО.
Однак вона зазначила, що не менш важливі у цій історії й цивільні об'єкти.
Поява дронів над аеропортами має багатошарову мету, найочевидніше – це дезорганізувати роботу та завдати високих економічних збитків, пояснила аналітикиня.
"І куди ж без створення хаосу? Існує ймовірність, що Росія має намір "спричинити катастрофічні наслідки, оскільки перевантаження цивільних систем контролю за повітряним рухом "збільшує ризики аварій, непорозумінь і помилок", – зауважила експертка.
- 6 листопада у відповідь на інциденти з БпЛА Бельгія вирішила до 1 січня посилити Національний центр авіаційної безпеки.
- Вже за декілька днів, 9 листопада, над однією з двох бельгійських атомних станцій теж помітили невідомі дрони.
