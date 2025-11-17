Еврокомиссар выступил за размещение украинского батальона в Литве после войны

Кубилюс заявил, что украинское подразделение стало бы дополнительной гарантией безопасности для Литвы

Андрюс Кубилюс (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предложил после завершения войны РФ разместить в Литве украинский батальон наряду с постоянной бригадой Германии и военными США. Слова чиновника передает литовский общественный вещатель LRT.

Кубилюс отметил, что размещение украинского подразделения стало бы дополнительной гарантией безопасности для Литвы.

"Было бы хорошо, если бы закаленная войной украинская армия, когда в Украине будет утвержден мир, была готова находиться во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтийского региона, а в Литве – наряду с бригадой Германии и ротационными батальонами США", – заявил чиновник.

По его мнению, сейчас российская армия сильнее, чем была в феврале 2022 года, когда начала полномасштабное вторжение в Украину – поэтому угроза ее стороны еще больше.

"Самими украинцами отмечается, что их [российские] возможности использования беспилотных летательных аппаратов такие же, как у Украины, а иногда даже сильнее", – отметил еврокомиссар.

По его словам, Европе пришлось бы столкнуться с армией РФ, которая способна использовать четыре-пять миллионов беспилотников в год: "Ни одна армия на стороне ЕС такого опыта не имеет".

Именно поэтому, убежден Кубилюс, странам блока крайне важно учиться на украинском военном опыте.

"Мы должны помнить, что на Европейском континенте есть Украина, которая имеет испытанную на фронтах войны армию – военные силы численностью 800 000 человек, способна управлять миллионами дронов и имеет очень хорошо подготовленную к потребностям войны промышленность", – акцентировал чиновник, призвав действовать без промедлений.

Он также отметил, что предложение разместить украинский батальон никоим образом не умаляет значение военной поддержки от Берлина и Вашингтона.

До конца 2027 года Германия планирует полностью развернуть в Литве бригаду численностью около 4000-5000 военнослужащих, а Вильнюс обязался подготовить необходимую инфраструктуру.

В то же время американские силы находятся в Литве на ротационной основе – военные меняются раз в девять месяцев. Новая ротация началась в октябре.

Сейчас литовское Министерство обороны ведет переговоры со Штатами о продлении ротации.