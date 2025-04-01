Германия начала развертывание постоянного военного контингента в Литве

Сейчас в Литве дислоцируется 150 немецких военных, а в 2027 году их будет 5000

Военный (Иллюстративное фото: Christopher Neundorf/EPA)

Во вторник, 1 апреля, Германия официально приступила к развертыванию за рубежом своего первого постоянного военного контингента со времен Второй мировой войны — танковой бригады численностью 5000 солдат в Литве. Об этом сообщила газета Politico.

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Вновь созданная 45-я бронетанковая бригада была официально представлена во время церемонии под Вильнюсом. Был создан временный штаб, обнародован герб бригады. Подразделение находится под командованием бригадного генерала Кристофа Хубера.

"У нас есть четкая миссия: обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. Делая это, мы также защищаем территорию НАТО – и саму Германию", – заявил Хубер.

В 2023 году Берлин пообещал долгосрочное развертывание войск в Литве, нарушив десятилетие оборонной политики Германии, избегавшей постоянного размещения боевых войск за границей.

Подразделение должно быть полностью готово к 2027 году и со временем будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае, примерно в 30 километрах южнее Вильнюса. До этого времени войска будут действовать с временных литовских баз.

План включает не только силы на передовой, но и подразделения поддержки, такие как медицинский центр, рота связи и группы поддержки командования.

В настоящее время в Литве дислоцируется 150 немецких военных. Ожидается, что к концу года это количество достигнет 500.

Литва, граничащая с Калининградской областью России и союзником Кремля Беларусью, считает этот шаг жизненно важным для своей национальной безопасности.

20 августа 2024 года сообщалось, что Литва начала строительство военной базы, на которой разместятся немецкие военнослужащие: это будет первое постоянное развертывание военных ФРГ со времен Второй мировой войны.

1 апреля 2025 года глава МИД Литвы заявил, что разведывательное сообщество в странах НАТО пришло к согласию, что Россия является долгосрочной прямой военной угрозой Альянсу.