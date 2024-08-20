В Литве на границе с Беларусью началось строительство немецкой военной базы

Военные НАТО (Иллюстративные фото: Valda Kalnina/EPA)

Литва начала строительство военной базы, на которой разместятся немецкие военнослужащие: это будет первое постоянное развертывание военных ФРГ со времен Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В материале говорится, что в прошлом году Германия обязалась разместить войска в государстве-члене НАТО и Европейского Союза, граничащем с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных сил в Западной Германии во время холодной войны для защиты Европы в случае нападения СССР.

В понедельник, 19 августа, в Литве началось строительство базы, вмещающей до 4000 боеспособных немецких военных. Завершить работы планируют до конца 2027 года.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что страна потратит в течение трех лет более 1 млрд евро на строительство базы, что станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Литвы.

База будет расположена в Руднинкае, недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от союзника России – Беларуси. На ней будут хранить и обслуживать танки и другую военную технику, а также там построят стрелковые тиры.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о важности этого проекта для безопасности страны и всей Европы, отметив, что повышение оборонных расходов до 3% валового внутреннего продукта (ВВП) является необходимым шагом для национальной безопасности.

"Если мы не защищены, то для них тоже нет безопасности", — сказала Шимоните журналистам, имея в виду Германию.

22 мая российское оппозиционное издание The Moscow Times писало, что Кремль в одностороннем порядке решил сменить морские границы страны с Литвой в Балтийском море.

МИД Литвы назвал это "устрашением" и заявил, что "это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы".

2 июля мэр Вильнюса представил комплексный план обороны города на случай вторжения, предусматривающий закупку так называемых "зубов дракона" и тренировку пилотов дронов.

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