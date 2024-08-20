У Литві на кордоні з Білоруссю почалося будівництво німецької військової бази

Військові НАТО (Ілюстративне фото: Valda Kalnina/EPA)

Литва розпочала будівництво військової бази, на якій розмістяться німецькі військовослужбовці: це буде перше постійне розгортання військових ФРН з часів Другої світової війни. Про це повідомило агентство Reuters.

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У матеріалі йдеться, що минулого року Німеччина зобов’язалася розмістити війська в державі-члені НАТО та Європейського Союзу, яка межує з Росією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення з розміщенням союзних сил у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Європи у разі нападу СРСР.

У понеділок, 19 серпня, у Литві почалося будівництво бази, яка вміщуватиме до 4000 боєздатних німецьких військових. Завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що країна витратить протягом трьох років понад 1 млрд євро на будівництво бази, що стане одним із найбільших інфраструктурних проєктів в історії Литви.

База буде розташована в Руднінкаї, недалеко від столиці Вільнюса та лише за 20 км від союзника Росії – Білорусі. На ній будуть зберігати й обслуговувати танки та іншу військову техніку, а також там побудують стрілецькі тири.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила про важливість цього проєкту для безпеки країни та всієї Європи, зазначивши, що підвищення оборонних витрат до 3% валового внутрішнього продукту (ВВП) є необхідним кроком для національної безпеки.

"Якщо ми не захищені, то для них також немає безпеки", – сказала Шимоніте журналістам, маючи на увазі Німеччину.

22 травня російське опозиційне видання The Moscow Times писало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою у Балтійському морі.

МЗС Литви назвало це "залякуванням" і заявило, що "це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи".

2 липня мер Вільнюса представив комплексний план оборони міста на випадок вторгнення, який передбачає закупівлю так званих "зубів дракона" та тренування пілотів дронів.

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