Німеччина почала розгортання постійного військового контингенту в Литві

Зараз у Литві дислокується 150 німецьких військових, а у 2027 році їх буде 5000

Військовий (Ілюстративне фото: Christopher Neundorf/EPA)

У вівторок, 1 квітня, Німеччина офіційно розпочала розгортання за кордоном свого першого постійного військового контингенту з часів Другої світової війни — танкової бригади чисельністю 5000 солдатів у Литві. Про це повідомила газета Politico.

Берлін посилює східний фланг НАТО у відповідь на російську агресію проти України.

Новостворену 45 бронетанкову бригаду було офіційно представлено під час церемонії під Вільнюсом. Було створено тимчасовий штаб, оприлюднено герб бригади. Підрозділ перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Губера.

"У нас є чітка місія: забезпечити захист, свободу та безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО. Роблячи це, ми також захищаємо територію НАТО – і саму Німеччину", – заявив Губер.

У 2023 році Берлін пообіцяв довгострокове розгортання військ у Литві, порушивши десятиліття оборонної політики Німеччини, яка уникала постійного розміщення бойових військ за кордоном.

Підрозділ має бути повністю готовий до 2027 року і з часом буде базуватися в новому військовому комплексі в Руднінкаї, приблизно за 30 кілометрів на південь від Вільнюса. До цього часу війська будуть діяти з тимчасових литовських баз.

План включає не лише сили на передовій, але й підрозділи підтримки – такі як медичний центр, рота зв’язку та групи підтримки командування.

Зараз у Литві дислокується 150 німецьких військових. Очікується, що до кінця року ця кількість досягне 500.

Литва, яка межує з Калінінградською областю Росії й союзником Кремля Білоруссю, вважає цей крок життєво важливим для своєї національної безпеки.

20 серпня 2024 року повідомлялося, що Литва розпочала будівництво військової бази, на якій розмістяться німецькі військовослужбовці: це буде перше постійне розгортання військових ФРН із часів Другої світової війни.

1 квітня 2025 року глава МЗС Литви заявив, що розвідувальна спільнота у країнах НАТО дійшла згоди, що Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою Альянсу.