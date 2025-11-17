Исследователь: Диверсия в Польше – лишь косвенная атака по логистике помощи Украине

Матерняк отметил, что атаки по польской железной дороге – это часть гибридной войны РФ против стран, поддерживающих Киев

Польская железная дорога после диверсии (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Диверсия на польской железной дороге является лишь опосредованной атакой на логистику, по которой военные грузы идут в Украину, рассказал для текста LIGA.net польский журналист агентства РАР и исследователь польско-украинских отношений Дариуш Матерняк.

Он заявил, что линия, которая оказалась под атакой, не является ключевым маршрутом, по которому доставляют военное снаряжение, и что ни один соответствующий транспорт не был атакован.

"Маршруты движения военных грузов, которые идут в Украину, являются тайной. Но очевидно, что большее значение имеет железная дорога, которая соединяет Перемышль со Львовом. Хотя бы по той причине, что она ближе к аэропорту в Ясенке (один из логистических хабов, куда поступает военная помощь для Украины. – Ред.), куда прибывают грузовые самолеты", – пояснил исследователь.

Однако эти атаки, безусловно, являются частью гибридной войны, которую Москва ведет против стран, поддерживающих Киев, акцентировал Матерняк.

Он также отметил, что новый инцидент на железной дороге реально угрожал здоровью и жизни большого количества людей, поскольку пассажирские поезда тоже курсируют по этому маршруту.

