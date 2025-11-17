Начальник Генштаба Польши: Противник начал готовиться к войне

Веслав Кукула (Фото: Rafal Guz/EPA)

Противник начал готовиться к войне, осуществляя кибератаки и диверсии на территории Польши. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула, цитирует медиа Rzeczpospolita.

"Противник начал готовиться к войне. Он создает здесь определенную среду, целью которой является подрыв доверия общественности к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы и полиция, и создание условий, благоприятных для потенциальной агрессии на территории Польши", – сказал Кукула, не уточнив, о ком идет речь.

Он сравнил это с ситуацией 1939 года. В то же время генерал заверил, что "мы способны реагировать на угрозу различными способами".

Две недели назад глава Пентагона Пит Хегсет выступил с речью, призывая к борьбе с бюрократией.

"Это момент, подобный 1939 году, или, надеемся, к 1981 году. Момент растущей срочности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я это чувствую. Если мы хотим предотвратить войну и избежать ее, а именно этого мы хотим, мы должны готовиться сейчас", – сказал Хегсет.

Кукулу попросили прокомментировать эти слова главы Пентагона.

"Это очень точное сравнение, потому что сегодня все зависит от нашего отношения, от того, удастся ли нам сдержать врага, или, наоборот, побудить его к агрессии", – ответил генерал.

Он считает, что Польша находится в предвоенном периоде, и холодная война также была таким периодом. Речь идет об управлении этим периодом, построении так называемой эффективной политики сдерживания.

Генерал также прокомментировал инцидент в Мазовецком воеводстве, где были повреждены железнодорожные пути. Он заявил, что событие может иметь признаки диверсии, хотя официальные выводы еще ожидаются.

"Тот, кто был на войне, знает: то, что имеем сегодня, – это не война, а предвоенная ситуация, или то, что мы в разговорной речи называем гибридной войной. Действительно, все указывает на то, что этот инцидент может иметь признаки", – сказал начальник Генштаба.

В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Туск назвал инцидент актом саботажа.

Министр обороны заявил, что военные проверят 120 км пути вблизи границы с Украиной.