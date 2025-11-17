Начальник Генштабу Польщі: Противник почав готуватися до війни

Веслав Кукула (Фото: Rafal Guz/EPA)

Противник почав готуватися до війни, здійснюючи кібератаки та диверсії на території Польщі. Про це повідомив начальник Генерального штабу Польщі Веслав Кукула, цитує медіа Rzeczpospolita.

"Противник почав готуватися до війни. Він створює тут певне середовище, метою якого є підрив довіри громадськості до уряду, до основних органів, таких як збройні сили та поліція, та створення умов, сприятливих для потенційної агресії на території Польщі", – сказав Кукула, не уточнивши, про кого йдеться.

Він порівняв це з ситуацією 1939 року. Водночас генерал запевнив, що "ми здатні реагувати на загрозу різними способами".

Два тижні тому очільник Пентагону Піт Гегсет виступив із промовою, закликаючи до боротьби з бюрократією.

"Це момент, подібний до 1939 року, або, сподіваємося, до 1981 року. Момент терміновості, що зростає. Вороги збираються, загрози зростають. Ви відчуваєте це, і я це відчуваю. Якщо ми хочемо запобігти війні та уникнути її, а саме цього ми хочемо, ми повинні готуватися зараз", – сказав Гегсет.

Кукулу попросили прокоментувати ці слова глави Пентагону.

"Це дуже влучне порівняння, бо сьогодні все залежить від нашого ставлення, від того, чи вдасться нам стримати ворога, чи, навпаки, спонукати його до агресії", – відповів генерал.

Він вважає, що Польща перебуває в передвоєнному періоді, і холодна війна також була таким періодом. Йдеться про управління цим періодом, побудову так званої ефективної політики стримування.

Генерал також прокоментував інцидент у Мазовецькому воєводстві, де було пошкоджено залізничну колію. Він заявив, що подія може мати ознаки диверсії, хоча офіційні висновки ще очікуються.

"Той, хто був на війні, знає: те, що маємо сьогодні, – це не війна, а передвоєнна ситуація, або те, що ми в розмовній мові називаємо гібридною війною. Дійсно, все вказує на те, що цей інцидент може мати ознаки", – сказав начальник Генштабу.

У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Туск назвав інцидент актом саботажу.

Міністр оборони заявив, що військові перевірять 120 км колії поблизу кордону з Україною.