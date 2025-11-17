В понедельник, 17 ноября, президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон подписали соглашение в сфере оборонного сотрудничества. Об этом стало известно из трансляции Офиса президента.

Подписание Декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования состоялось во время визита главы государства во Францию.

Церемонию провели на взлетной полосе на французской авиабазе Велизи-Виллакубле недалеко от Парижа.

После подписания соглашения Зеленский в комментарии TF1-LCI заявил, что Украина только что разместила исторический заказ на 100 истребителей Rafale для оснащения своих Воздушных сил.

На момент публикации новости текст соглашения на сайте ОП отсутствует. Но агентство Reuters писало, что Макрон и Зеленский могут в этот день заключить соглашения, которые предусматривают усиление украинской противовоздушной обороны и увеличение парка истребителей.

ДОПОЛНЕНО В 12:45. AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон и Зеленский подписали письмо о намерениях по поводу будущей закупки Киевом до 100 истребителей Rafale, средств противовоздушной обороны и беспилотников.