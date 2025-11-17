У понеділок, 17 листопада, президент Володимир Зеленський та його французький колега Емманюель Макрон підписали угоду у сфері оборонного співробітництва. Про це стало відомо з трансляції Офісу президента.

Підписання Декларації про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання відбулося під час візиту глави держави до Франції.

Церемонію провели на злітній смузі на французькій авіабазі Велізі-Віллакубле неподалік Парижа.

Після підписання угоди Зеленський у коментарі TF1-LCI заявив, що Україна щойно розмістила історичне замовлення на 100 винищувачів Rafale для оснащення своїх Повітряних сил.

На момент публікації новини текст угоди на сайті ОП відсутній. Але агентство Reuters писало, що Макрон та Зеленський можуть цього дня укласти угоди, які передбачають посилення української протиповітряної оборони та збільшення парку винищувачів.

ДОПОВНЕНО О 12:45. AFP із посиланням на Єлисейський палац повідомило, що Макрон і Зеленський підписали лист про наміри щодо майбутньої закупівлі Києвом до 100 винищувачів Rafale, засобів протиповітряної оборони та безпілотників.