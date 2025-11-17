Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції, де його особисто зустрів французький колега Емманюель Макрон. Інформаційне агентство Reuters, посилаючись на двох неназваних обізнаних із питанням співрозмовників, писало, що буде укладено угоди щодо протиповітряної оборони та військових літаків.

Зеленський опублікував відео церемонії зустрічі: президента особисто привітав Макрон, а військовий оркестр зіграв гімни України та Франції.

За даними Reuters, протягом кількох тижнів ведуться переговори про те, як Франція може надати більше ППО Києву, "попри політичну та бюджетну нестабільність у Парижі, яка викликає питання щодо того, що Франція насправді може зробити".

У жовтні Макрон обіцяв надати Україні більше винищувачів Mirage, а також нову партію ракет класу "земля-повітря" Aster 30 для батарей ППО SAMP/T, що експлуатуються Києвом.

Але, за словами двох людей, обізнаних з цим питанням, візит Зеленського принесе "більше користі Києву". Може бути укладено 10-річну угоду про стратегічну авіацію, яка сигналізуватиме про постачання Києву багатоцільових бойових літаків Rafale виробництва Dassault.

Деякі з них можуть надходити безпосередньо з французьких запасів, хоча основна частина угоди буде довгостроковою та частиною зусиль України щодо збільшення свого парку військових літаків у перспективі до 250, включно з американськими F-16 та шведськими Gripen.

Два співрозмовники повідомили, що також можуть бути укладені угоди щодо більшої кількості систем протиповітряної оборони SAMP/T – з наявних французьких запасів або через довгострокові замовлення наступного покоління, зокрема на ракети та системи боротьби з безпілотниками.